趙姓男子2014年起謊稱自己是電訊公司副總，詐騙未婚女子2212萬餘元遭訴，檢方又查出，2017年他透過PAIRS結識陳姓女子，謊稱阿嬤往生、父親出車禍，還一人分飾姊夫、律師二角色，謊稱自己死亡，須繳付稅金，要求陳女匯款105次，得手789萬餘萬，士林地檢署近日依詐欺罪起訴，檢察官以多名女子遭詐稱趙男是「結婚詐欺師」。

45歲趙多次以「以結婚為前提」名義，與空虛、寂寞的女子展開交往，37歲就假冒多金的建商兒子進行「感情詐騙」，自2014年起謊稱自己未婚、多金，但因投資做生意，遭廠商惡意倒閉，急需資金周轉，才向女友借錢，最後謊稱父親車禍、生病、過世，與女友討論要結婚，但女友進家門赫見趙父仍健在，戳破趙的謊言。

2017年起，趙手法「進化」，詐騙陳女的手法以父母出國、阿嬤往生須辦理後事、母親生病住加護病房、父親出車禍、生病亟需醫療費用，2018年6月，假冒姊夫稱自己因病死亡，再由律師告訴陳女，若要獲得名下資產，須支付過戶費、稅捐，他「一人分飾兩角」，詐騙陳女105次，每次匯款數千到數萬元不等，得手789萬2731元。

趙事跡敗露後辯稱，他坦承欺騙陳女未婚，且告訴陳女以前婚為前提交往，但本來就要跟老婆離婚，卻被廠商騙錢，沒辦法還錢，所以雙方是借貸關係，等有錢後會還給陳女，不承認有詐騙犯罪。

檢察官調查，趙的手法如出一徹，都以親人往生，但親人都活得好好，他自己也坦承假冒姊夫、律師等人，詐稱自己因病死亡的理由，讓陳女陸續匯款數萬元不等，並依累犯相關規定，建請法院加重其刑，並宣告沒收不法所得。

(中時 )