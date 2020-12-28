立院民進黨團挾人數優勢，24日讓萊豬9項行政命令全准備查。對此，前綠委沈富雄感嘆，總統制的總統加內閣制操作的國會，是暴政的開端。

沈富雄今在臉書發文表示，台灣的總統是總統制的總統，權大且威，除四年一次的選舉，無人可以加以制衡，這一點沒有爭議。不過台灣的國會是拼裝的雜牌制，其特點如下：

(1)國會沒有閣揆同意權。

(2)立委不能出（兼）任部會首長。

(3)立委提案鮮少拚贏「行政院版」。

(4)1/3席次為不分區立委，必須唯黨命是從，而且多半是國王的人馬。

(5)黨團會議常下達甲級動員令。

(6)黨團常秉承總統或院長旨意，決議要求成員一致投票。

(7)違背前述第(5)、(6)項者，予以黨紀處分。

沈富雄認為，前項(1)至(3)為人事權及立法權的限縮，尚不足以直接污名化或矮化立法院為行政體系的立法局，因為它們是總統制國會的特點，但(4)至(7)則是茲事體大，操作起來則是典型的內閣制，是立法、行政、總統合一而總統居首。

沈富雄再指出，如果再有下列情況：

(1)總統的黨一黨獨大。

(2)總統霸氣漸露，忘了「謙卑、謙卑、再謙卑」。

(3)總統心術不正。

(4)總統公共政策的取捨背離主流民意。

「則國家不幸矣，因為這是獨裁或暴政的開端」，因此，沈富雄直言，林淑芬、劉建國及江永昌3位綠委的所謂「跑票」，對民進黨未必不好，起碼對黨內拉弓滿弦的張力略予紓解。其他聽話的立委如余天、王美惠的不滿與哀怨可以理解，民進黨總召柯建銘之怒，尤在預期之內，不怒何以維繫黨紀？至於如何處置這三位？「奢言開除者，見識如豆也，高高舉起，輕輕放下可矣」！

(中時新聞網)