日本於26日宣布鎖國，以防止變種新冠病毒感染擴大，今天(28日)是生效首日，加上全國性旅遊補助計畫「Go to Travel Campaign(GoToトラベルキャンペーン )」也自今日暫停到明年1月11日，羽田、成田機場不論出、入境大廳都超空蕩，電子看板整片航班幾乎都顯示取消，新幹線乘客量、東京車站人流量也不如以往湧現新年歸鄉潮，估計大砍7成。

羽田機場為了確保排隊動線的圍繩區域如今只剩工作人員。(路透)

英國、南非出現感染力高出70%變種病毒後，日本在24日就禁止來自２國航班入境，但由於病毒進一步擴散，日本也出現案例，26日追加鎖國令，預計實施至1月底，僅有中國、韓國、越南、台灣等11個國家或地區因疫情可控制被豁免，其餘150國外籍旅客都被禁止入境，不過包括日本公民和這11地商務客在內，中長期仍須完成14天檢疫隔離，若航班出發地有變種病毒案例，還須加附出發前72小時內病毒檢測陰性證明。

羽田機場電子看板上有著整排航班取消。(路透)

鎖國令生效首日，機場大廳幾乎無人，除了航空公司和機場人員外，大部分機場內的人都是因為航班取消被迫暫時在候機大廳滯留的轉機客。

機場內除了工作人員只剩因航班取消被迫滯留的轉機旅客。(路透)

從東京站發車的新幹線整體乘車率約只剩3成，即使仍決定返鄉的旅客也充滿不安。要返回兵庫縣(縣廳位於神戶)的家長說：「第一次帶著孩子一起回老家，雖然很擔心，但還是想著回家是不是比較好。」要回奈良的大學生則表示：「今年1次都沒回去過，所以才回家的。我認為這次停止Go to Travel的決定，為了防止疫情應該是有正面效果的。」

(中時新聞網)