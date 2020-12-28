基隆月眉路火警 疑除濕機電線走火 14:012020/12/28 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市信義區月眉路發生火警，無人傷亡。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市信義區月眉路發生火警，無人傷亡。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 基隆市信義區月眉路發生火警，無人傷亡。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 基隆市信義區月眉路28日下午約1點有一大樓發生火警，目前2樓已全面燃燒，消防局立即派遣信義、信二、仁愛、七堵、安樂第一大隊共12車、31人前往搶救。 信義區智誠里長何希華表示，疑似除濕機電線走火引發火災，住家2樓起火，家中有1名年邁婦人和男姓屋主，所幸立即逃出，無人傷亡，詳細情況仍待調查釐清。 桃園平鎮遊覽車撞機車 女騎士頭部重創亡 高雄2車競速失控撞路口輪胎飛落 網友狠酸「很棒的聖誕禮物」 (中時 ) #月眉路 #除濕機 #電線走火 #無人傷亡 #信義區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加碼紓困被打槍 川普有三條路 04:102020/12/26 全球財經 台大女一舍發生火警 約350名學生被疏散 04:502020/12/27 社會 婦人身體不適幾近昏厥 桃園警協助開道就醫 14:472020/12/28 社會 台水規畫加碼8億汰換基隆管線 改善漏水問題 19:022020/12/27 生活 台大女宿舍傳火警 火勢撲滅無人受傷 04:502020/12/27 社會 全台唯一長照主題路跑 府城健康馬2000人齊跑 09:162020/12/27 寶島 耶誕節不平靜 新店民宅火警2人嗆傷送醫 00:072020/12/26 社會 工人修下水道「撿3百萬金條」 警：無人認領就歸他 13:002020/12/26 搜奇 高雄茄萣外海漁船違規拖網 海巡出動無人機空拍蒐證 15:032020/12/26 社會 台北交通快打隊出動 化解壅塞路況 04:102020/12/26 地方新聞 與父母逛信義區百貨用餐 3歲童左腳遭手扶梯夾傷 20:542020/12/27 社會 社會熱門新聞 王應傑兒子王怡中心肌梗塞 裝葉克膜搶救無效過世 享年39歲 - 社會 上億迎娶車隊現雲林街頭 婚禮像跨年原來是他娶媳婦 - 社會 女大生遭同學精液射滿身 控訴學校掩飾 校方澄清沒有偏袒 - 社會 初夜「出意外」好崩潰 女大生懊悔：做錯了保佑我 - 社會 統一公布出售大陸星巴克股權 3高層內線交易被訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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