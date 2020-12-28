基隆市信義區月眉路發生火警，無人傷亡。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市信義區月眉路發生火警，無人傷亡。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市信義區月眉路28日下午約1點有一大樓發生火警，目前2樓已全面燃燒，消防局立即派遣信義、信二、仁愛、七堵、安樂第一大隊共12車、31人前往搶救。

信義區智誠里長何希華表示，疑似除濕機電線走火引發火災，住家2樓起火，家中有1名年邁婦人和男姓屋主，所幸立即逃出，無人傷亡，詳細情況仍待調查釐清。

(中時 )