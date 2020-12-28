國民黨嘉義市議員張秀華說，市議會在2016年5月就通過瘦肉精零檢出的自治條例。（呂妍庭攝）

嘉義縣、市議會國民黨團28日開記者會，呼籲民眾站出來支持反萊豬公投連署，身兼嘉市黨團書記長的議員張秀華指中央至今遲未針對自治條例回應，是在玩法律遊戲，一旦接到自治條例無效的公文，將在市議會提出釋憲。

國民黨嘉義市議員張秀華、鄭光宏、陳家平、傅大偉與嘉義縣議員李國勝、詹黃素蓮、邱銀海、陳信文等人共同舉辦「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，張秀華指中央為萊豬護航不遺餘力，強行通過行政命令，但嘉市自治條例送中央，目前衛生局只收到再檢討回文，並沒有馭回或核准。

張秀華說，市議會在2016年5月就通過瘦肉精零檢出的自治條例，不分藍綠，也沒有政黨意識型態，當時就是為人民食安把關，如中央的行政命令大於自治條例，那全國20多個縣市自治條例豈不都無效？所以市議會收到駁回公文，會會依據大法官527條的解釋，提議由市議會申請釋憲。

嘉縣黨團書記長李國勝質疑中央政策矛盾，如果萊劑沒問題，為何本土豬農不能用？軍營、學校和老人食堂也不能吃？其他沒有被規範的百姓是二等公民嗎？呼籲大家一同參與反萊豬同投連署。至於嘉縣雖已通過零檢出自治條例，未來如被中央認定牴觸行政命令，會再跟議會其他議員商討後續如何因應。

國民黨市黨部主委蔡明顯說，2016年總統大選時，嘉義縣黨部曾掛出「支持蔡英文就是支持萊豬進口」布條 結果被告，大家都上了法院，如今證明該言論是正確，國民黨是先知，呼籲中央在沒辦法釐清食安爭議前，應尊重各縣市自治條例。

(中時 )