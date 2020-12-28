很多女性一到天氣變冷就手腳「冷吱吱」，怎麼搓就是不會熱。衛福部豐原醫院表示，可以藉由運動改善，在運動的過程中讓身體四肢循環變好，天冷時，手腳就比較不容易冷。

豐原醫院神經內科主任洪良一指出，23歲的劉姓女患者，平時幾乎沒在運動，也沒有任何疾病史以及抽菸、喝酒不良嗜好，但這一個星期以來，因氣溫驟降，她的手腳就出現麻木現象，經神經測試、及運動測試結果都是正常。

由於患者屬寒性體質，本身循環比較不好，一變天身體循環就會惡化，手腳冰冷的現象也更明顯，甚至還出現手腳麻木感，有的人比較嚴重還會出現頭暈，常常在冬天裡遇到不少這類患者。

洪良一表示，這類狀況其實不屬於疾病，建議在冬天、或變天時容易有手腳冰的人，平時要養成運動習慣，因為運動可以讓身體的血液循環變好，四肢就比較不容易變冷。

另外，還要減少吃生冷食物或冷飲習慣，以喝溫水取代冰冷飲料或茶，讓身體保持溫暖，出門時穿暖，這樣一來四肢手腳冰冷情況就可慢慢改善。

(中時 )