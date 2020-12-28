南市網室栽培棗子，以防風減輕寒害。（南市府農業局提供／李宜杰台南傳真）

中央氣象局指出，30日至明年1月2日受寒流影響，南部及花東地區將下探10度。而台南市棗子正值產季，鳳梨、番石榴、木瓜、洋香瓜、小果番茄也都正值生長期，不耐低溫的養殖物如虱目魚、石斑魚等也都可能遭受寒害，農漁民嚴陣以待。南市府農業局28日提供多項防寒措施，籲請農漁民注意保暖。

農業局指出，水稻方面，水稻育苗場於冷氣團來臨時，應用塑膠布覆蓋秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後，也要立即掀開塑膠布；未插秧田區請等寒流過後，再行插秧；而已完成插秧田區，田間灌溉宜保持3至5公分水位，氣溫回升後，再恢復正常灌溉水位。

果樹方面，棗子、香蕉、木瓜、番石榴等已屆採收者，應加強果實套袋或全株包覆及表土覆蓋等防寒設施；鳳梨等正值生長期，應增施鉀肥、鈣肥，增加作物耐寒力；寒流過後，在葉面上噴灑低濃度氮肥等營養液，可促進植株與果實恢復生長、減少損害，若有受害，則應修剪受害枝條、葉片及疏花、疏果。

蔬菜方面，較不耐寒的葉菜類蔬菜可採收就應立即採收，未採收則應加強畦溝灌水管理；西瓜、洋香瓜等瓜菜類，可設置隧道棚防風，以達防寒效果；小果番茄等果菜類，應適當提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫效果。

漁業方面，對於不耐低溫的養殖物如虱目魚、石斑魚等，應加強寒害防範措施，包含於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備；低溫期間，應避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，暫停投餌及多次開關水車；氣溫回升後，可視情況再酌投飼料，必要時也要盡早採捕，減少損失。農業局也提醒，如有因低溫造成斃死魚隻，應清除及適時消毒處理，防止水質惡化。

農業局長謝耀清呼籲，低溫危害農作物速度較慢、但持續時間較久，冷空氣過境後，應注意田間及魚塭管理，確保農漁產品產量及品質。倘有災情出現，請立即向土地所在地公所通報，依相關規定辦理，協助農民復耕復建。

(中時 )