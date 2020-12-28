看好國人「就是愛嗑火鍋」的飲食偏好，且台灣火鍋市場胃納產值已從2018年的300億元，上升到2020年400億元，王品集團宣布，將集團日式鍋物品牌「聚 北海道鍋物」轉型升級，以『主題火鍋+自助吧』為賣點、從最低268元起切入火鍋市場、搭配套餐從398元起，主打「新鮮直送自助吧、海陸雙拼、1公斤超重肉瀑布」，以新鮮食材、高CP值訴求加速展店，目標今年底全台店數達19家，讓「王品火鍋系列」更加完整。

王品「聚 北海道昆布鍋」品牌成立於2004年，標榜以金澄色湯頭品嚐海洋的甘甜鮮美，搭配各種食材涮煮，突顯食材的原汁美味，加上濃厚的日式裝潢氛圍，王品集團最「資深」的火鍋品牌。

鑑於台灣火鍋市場競爭激烈，消費者需求也在升級改變，王品董事長陳正輝領軍推動「聚」鍋進行品牌轉型計畫，重新檢視市場定位、商業模式，推出全新「聚北海道鍋物」，保留原本「絕妙好湯、新鮮食材、原汁美味」的精神，增加多款人氣湯底，提供消費者更豐富的選擇，同時增加「野菜放題自助型態」，新鮮直送野菜、海藻昆布烏龍麵、讚岐烏龍沾麵、博多拉麵等特色副食，餐後甜點包含札幌牛奶風味與抹茶口味的霜淇淋、飲料…超多品項自助吧，提供顧客自由享用。

「聚 北海道鍋物」轉型後提供多種湯頭選擇，其中「札幌起司牛奶鍋」以「牛奶熊」在鍋裡泡湯，造型超萌可愛，迅速成為網路人氣NO.1鍋物，加上桌邊現刨起司服務，奶香醇厚的起司口感更豐富。「澎派系雙人海陸聚」主推海陸雙拼主餐，飽滿鮑魚、整尾鮮魷、絕品大草蝦、鮮蝦、綜合魚片，時令海鮮，搭配220公克肉類主餐，一次吃到兩種超人氣產品，CP值爆表、最滿足顧客的二重奏組合。「浮誇放縱系雙人肉肉聚」，主打現點現刨、重達1公斤的「肉肉瀑布」，滿足「肉肉控」大口吃肉、無肉不歡的暢快感。

王品集團5個火鍋品牌、112家門店，包含：青花驕5家、聚19家、和牛涮4家，石二鍋70家、12MINI 14家，王品集團擁有全台最完整火鍋系列、最多直營火鍋門店；12月積極展店18家(含新開、改裝)，以「聚 北海道鍋物」為主，一口氣開8店，12/5日開幕的台東秀泰店，讓王品集團門店遍布台灣本島6都15縣市。王品集團2020年確認以「火鍋、燒肉」為品牌主要發展目標，新創品牌「和牛涮」、翻轉後的「聚 北海道鍋物」，證明「主題火鍋＋自助吧」型態，深受喜愛，「聚」也將成為2021年的展店重點品牌。

即日起至2021/1/16日止到「聚北海道鍋物」消費雙人套餐贈澳洲穀飼無骨牛小排，因應夜生活型態，全台8家「聚 北海道鍋物」每周五、六開放消夜場，晚間9點半後至台北南京東店、衡陽店、南昌店、新北板橋環球店、中壢SOGO店、頭份尚順店、台中公益店、中科店用餐，再加碼抽apple watch6。

(工商 )