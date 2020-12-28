這家公司也叫PTT！大同旗下子公司永旭能源與泰國國家石油公司（PTT Group）旗下子公司GRP1日前簽訂股權出售合約，永旭能源出售其子公司「勝陽能源」九成股權給泰國國家石油旗下的GRP1，雙方合作投資台灣綠能產業。

勤業眾信（Deloitte）會計師事務所旗下的德勤財務顧問股份有限公司戰果亮眼，繼日前促成正崴集團旗下永崴投控與台灣三家壽險公司合資成立麗崴風光能源，今年德勤再度成功引進泰國國家石油集團與大同攜手投資綠能。

泰國國家石油集團是泰國規模最大的上市公司，其市值高達1.2兆泰銖，集團業務涵蓋石油與天然氣探勘開採，包括上、中、下游石化相關產品，海上及陸上儲油儲氣設施、全球油品天然氣貿易等等。

在綠能減碳的全球趨勢下，泰國國家石油集團近年積極在國內外投入再生能源開發投資，並鎖定日本、台灣、南韓、印度和越南為主要海外投資國家。台灣政經情勢穩定，且政府積極動再生能源，因此PTT Group視台灣為最具投資潛力之海外市場之一。

大同永旭能源也指出，透過出售勝陽能源SPV公司（特殊目的項目公司）股權方式，不僅能提前拿回部分資金，而且還可將資金再投資於擴建太陽能電廠，引進泰國國家石油集團資金，可建立大同集團艦隊與PTT Group的長期合作。

(工商 )