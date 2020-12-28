承審魏揚攻占行政院案的最高法院法官黃瑞華，近日投書媒體指最高法院「扣壓新聞稿」、「侵害審判獨立」，但最高法院今澄清，她裁定讓回籠假釋犯出獄後，當天經審判長同意不予發布，後來也讓她以不同意書對外發布說明稿，她的指控並非事實。

上月最高法院刑一庭黃瑞華法官審結後，把販毒遭判無期徒刑又再犯回籠的假釋犯簡和平，跳過主管機關法務部，直接下令放人讓他出獄，引發法界質疑是否侵犯行政裁量權，她把法務部當塑膠。

沒想到，事隔一個月，黃瑞華投書媒體並主動向記者告知，指控最高法院在她宣判後不讓她發布新聞稿，但最高法院發布澄清嚴重駁斥。

最高法院表示，刑一庭就所受理之個案，針對刑法第78條第1項前段有關撤銷假釋之規定，應否比照撤銷緩刑宣告之立法例，而為合憲性裁量之法律爭議提案至大法庭。大法庭受理後，今年11月4日辯論終結。

大法庭在同年11月10日評議該提案時，針對大法官解釋後，就受理之聲明異議個案應如何處理交換意見，有認為應尊重行政權之裁量空間及判斷餘地，僅將檢察官執行指揮書撤銷即可，亦有認為應連同法務部撤銷假釋之行政處分一併撤銷者。

刑一庭於同年月11日依後者見解評決該個案，並公告主文後，依行政程序簽核擬發布新聞稿，惟鑒於有關法務部撤銷假釋之行政處分是否一併撤銷之爭點，最高法院各庭見解歧異，為避免下級審滋生誤會，經徵得該庭審判長同意不予發布，並非「扣壓」新聞稿，亦無侵害審判獨立之事。

刑一庭並於109年11月25日大法庭就該案宣判後，最高法院於同年月26日以該庭名義就其不同意見書對外發布說明稿，以達到對外溝通之目的，最高法院絕無借由新聞稿之發布流程而侵害該庭審判獨立之情事，特對外澄清。

(中時 )