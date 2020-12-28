中國公民記者張展因為報導武漢疫情被控「尋釁滋事」，今天被法院判4年有期徒刑。張展律師任全牛接受中央社記者訪問時表示，刑期太重，應會再上訴。

張展案上午在上海浦東新區法院開庭。任全牛告訴中央社記者，法官口頭判決張展有期徒刑4年，書面的判決書尚未送達，收到判決書後10天內可以上訴，張展應會上訴。

張展因為報導武漢疫情被控「尋釁滋事」，今天被法院判4年徒刑。其律師任全牛受時表示，刑期太重，應會再上訴。（圖／推特@xianglin8964）

由於先前檢方的量刑建議就是判處4年以上、5年以下的有期徒刑，所以今天的判決並不令人意外，但任全牛表示，判決並不合理且量刑太重。

張展前往武漢報導疫情，5月14日在武漢火車站被捕後，在上海浦東新區看守所以絕食抗議，但院方有強迫灌食。任全牛說，張展今天看起來仍然很虛弱。

任全牛17日到看守所會見張展後曾撰文表示，張展曾經有很好的收入、不錯的工作，但她作為一名基督徒，在近年逐漸覺醒的情況下，無法忍受發生在自己所處社會裡人們的苦難，她要在信仰之下做自己認為正確的事。

這篇文章說，張展絕食也不是為了爭取個人獲得自由，而是要表達自己最強烈的不配合罪惡迫害的態度。

(中央社)