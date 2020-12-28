近日央行祭出信用管制抑制各地炒作的房價，國發會甚至研擬定期公布房地產景氣指標，定期揭露區域房市概況。數字(5287)旗下「591實價登錄」公布6都及新竹年度房市大數據，統計近一年台灣房價的漲幅屬於落後補漲的行情，資金流入房價較低的縣市。整體來說，新竹、高雄、新北屬於漲幅較大的縣市，漲幅超越今年台股殖利率；新竹、高雄、台南新成屋漲幅雙位數，二間新成屋價錢可多買一間中古屋；行政區中高雄三民、桃園龍潭漲最兇，50坪房屋一年貴百萬。

「591實價登錄」統計近一年6都＋1（新竹縣市合併計算）的每坪成交價中位數。整體來說，漲幅最高的是新竹（5.1％），漲幅其次依序為新北（3.9％）、高雄（3.9％）、桃園（3.3％）、台中（2.1％）、台南（2.0％）、台北（0.6％），相較於台股平均殖利率3.67％，新竹、新北、高雄三都漲幅超越股市。新竹成交價中位數為22.28萬元，新北為33.42萬元，高雄為16.95萬元、桃園為19.58萬元、台中為19.75萬元、台南為14.44萬元，台北為65.34萬元。顯示炒房資金主要流向房價基期較低的地區，呈現補漲行情。

另一方面，5年以內新成屋也是近一年漲幅較高的區塊，新竹新成屋近一年漲了9.9％，高雄和台南也分別有13.9％及12.3％的漲幅，新成屋和中古屋的價差比也分別高達48.1％、58.5％、64.7％，等於該地區買二間新成屋的錢，拿來買中古屋可以換到三間，足足多買一間；台北新成屋反而降了2.6％，價差比僅有8.3％；相較之下，中古屋大多都只有個位數漲幅，台南漲6.2％、台中漲5.8％、高雄漲5.2％，甚至新竹人不愛買中古屋，交易價跌了2.9％。

(時報資訊)