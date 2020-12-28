美國總統當選人拜登在明年1月20日即將舉行就職典禮，我國駐美代表蕭美琴是否可以出席？對此，外交部今天表示，是否組團還在密集跟美方聯繫中。由於這次基於防疫，就職大典規模縮小，外交部仍在爭取，「我們還沒有真正要到票可以去參加」。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部報告「因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，我國人與外國人入出境管制政策之執行現況，及我駐外館處相關防疫作法」。

美國歷次總統就職典禮，我方都會派祝賀團參與，順道與友台人士及各政黨智庫、政要進行交流，不過此次美方大幅縮小典禮規模，藍委陳以信詢問，台灣是否會組團出席？

外交部次長田中光表示，美國就職大典從未正式邀請過各國代表參與，至於是否組團？我方目前也還在密集跟美方聯繫中。

由於時間緊迫，陳以信追問，組團赴美還有可能嗎？田中光回應「當然有可能」。但他也透露，現在美國就職大典規模縮小到各參眾議員只能帶一個人參加，亦即能夠透過美國友人出席參與的名額很少。

陳以信詢問，駐美代表蕭美琴會不會參加拜登就職典禮？對此，北美司長徐佑典重申，這次規模縮小到跟發展國情咨文的規模相當，人數不會太多，如同次長所說「我們還在爭取」，他也透露「現在我們還沒有真正要到票可以去參加，這個部分我們還在爭取當中」。

(中時 )