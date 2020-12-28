美國電影網站「TC Candler」每年都會選出全球百大最帥最美臉孔，連續5年都入選的南韓大勢女團TWICE台灣成員周子瑜，去年拿下世一美寶座，不過今年榜單稍早揭曉，以色列超模Yael Shelbia打敗她奪冠，而子瑜則掉到第4名。
「TC Candler」全球百大美女排行出爐，由去年排名第2的以色列超模Yael Shelbia奪冠，成為2020的世一美，子瑜今年則排在第4名，而亞軍則是南韓人氣女團BLACKPINK的Lisa，季軍則是澳洲模特兒Meika Woollard。
TWICE還有另外4位團員上榜，分別是Sana（第29名）、Momo（第34名）、彩瑛（第66名）、志效（第79名），BLACKPINK則是4團員都上榜，除了Lisa第2名外，Jennie（第23名）、Rosé（第31名）、Jisoo （第50名）。
另外，全球百大帥哥冠軍則是瑞典YouTuber「PewDiePie」Felix Kjellberg，去年的世一帥防彈少年團(BTS)田柾國，今年則是排在第4名，而隊友V今年則上升到第2名，季軍則是「雷神」克里斯漢斯沃。BTS其他還有2名團員上榜，分別是Jimin （第17名）、JIN（第39名）。
(中時新聞網)
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