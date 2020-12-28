搶食烘培業每年600億商機，統一祭夾心新品！統一表示，新感覺夾心土司自推出以來深受都會女性上班族的喜愛，平均超商每2秒就賣出一包，是都會上班族公事包裡不可或缺的輕食，為了進一步深耕，明日將推出新口味「新感覺鮪魚沙拉」。

統一集團長期積極擴展烘焙版圖，烘焙事業年營收約有60億元，統一企業旗下的統一麵包是國內機製麵包龍頭一年在超商賣出至少上億個。統一指出，新感覺夾心土司自推出以來，除了原有的草莓夾心、花生夾心、可可夾心口味外，還在2019年一推出就轟動市場的雞蛋沙拉在超商輕食市場中廣受消費者青睞。

今年推出多款新品，旗下瑞穗鮮乳土司PREMIUM主打鮮乳界的生土，自6月推出以來，許多網友發現要跑好多家店才買得到，但從12月29日起，每日限量在超商北區特定門市販售。

統一指出，這款主打使用自製發酵鮮乳種，土司體受到鮮乳加持，充滿濃郁奶香味，且因含有豐富乳脂，讓土司更加柔軟滑順。而讓土司美味的關鍵，在於選用優質原料，使用100％瑞穗鮮乳，製程堅持不加一滴水，保留乳源精粹。

為了重現消費者引頸期盼的鮪魚風味夾心土司，新感覺背後的開發團隊，從研發、大量生產測試到正式上市，歷時了將近一年的測試才找出團隊們認可的美味比例。這研發的過程沒有祕訣，只有不斷「打掉重練」的執著與決心，才能調配出最動人的美味。

新感覺鮪魚沙拉在12月29日起，隱藏在台北都市的巷弄裡，在士林、大安、中山、中正與松山區域限定販售。

(中時 )