台灣醣聯（4168）宣布，將於2021年拓展一系列GlycoSH抗醣抗體的開發業務，並積極與國際藥廠洽談合作事宜，目標將GlycoSH系列抗醣抗體開發成為新一代抗體新藥。此外，醣聯也將與醫療院所共同合作開發GlycoSH檢驗試劑組，作為癌症篩檢及療效監控之生物標誌。

醣聯表示，國際調研機構GII研究報告，全球癌症及腫瘤分析市場預測從2018年到2025年將以8.8％的年複合成長率發展，到2025年市場規模將成長到210億美元。GlycoSH抗醣抗體亦可做為癌症前期診斷與個人化醫療的檢驗試劑；醣聯將與醫療院所合作開發GlycoSH檢驗試劑組，透過提早診斷，做到即早治療，有效增加癌症病患的生存期。

據衛生福利部公布數據，民國108年國人10大死因，第一名為惡性腫瘤（癌症）。有鑑癌症的發生、轉移皆與癌細胞表面異常表現的「醣」分子有極大關係；醣聯過去與美國國家科學院院士-箱守仙一郎博士建立技術合作聯盟，獲得數十株針對癌症相關醣質抗原具有專一性辨識癌細胞特性的GlycoSH系列抗醣抗體。

醣聯指出，GlycoSH目前正與國際藥廠洽談中，結合其最新藥物研發技術，開發出抗體藥物複合體(ADC)、雙功能抗體(Bi-specific antibody)及CART細胞免疫療法，期盼聯手合作打擊癌細胞，提供癌症病患更加有效的藥物治療。

未來仍會持續繼續深化癌症醣質研究，開發新型癌症治療藥物與癌症檢測，可提供癌症病患更多有效既安全的治療方案。

(工商 )