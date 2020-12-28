國光客運副董事長王應傑兒子王怡中猝逝，王應傑今天受訪時說，本來大力栽培兒子接班，但練跑時意外猝逝，對白髮人送黑髮人相當悲痛，現在將先處理後事，也提醒年輕人要注意心臟疾病。

王應傑接受中央社訪問時指出，王怡中身體健康，平時有運動習慣，更是鐵人三項的健將。王怡中17日先到公司批公文，接著到台大練跑暖身，為日後馬拉松比賽做準備，但可能因天氣突然轉涼，王怡中剛跑沒多久就昏倒，雖隨即送往台大醫院搶救，醫療團隊裝上葉克膜、做心導管手術，但仍宣告不治，享年39歲。

王應傑說，王怡中是他大力栽培的接班人，淡江大學畢業後，送到美國深造，沒想到上天就這樣帶走。「面對白髮人送黑髮人，我的心真的很痛」，王應傑說，王怡中為人敦厚，真的很捨不得，意外來得太突然。

他也呼籲，天氣變化劇烈，年輕人也要多多注意心臟疾病，不管有沒有家族病史，一定要定期健檢。

王怡中為國光客運董事，育有一子。王應傑說，將先處理王怡中後事，媳婦已在國光客運任職管理部多時，是很優秀的經理人。

曾擔任國大代表的王應傑多年深耕房地產，近來觸角伸至運輸業，子女除王怡中外，還包括前TVBS主播王怡仁。

(中央社)