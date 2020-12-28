民眾黨主席、台北市長柯文哲日前批評「前膽計畫是強盜分錢」，政府8400億只給台北市22億，乾脆不要給，對此，高雄市長陳其邁28日參加新甲非營利幼兒園啟用典禮時表示，各地財政條件不同，希望柯能夠有同理心一點，也歡迎柯文哲到高雄走走，了解高雄問題所在。

柯文哲27日參加嘉義黨部啟用典禮，提及前瞻計畫像一群強盜在分錢，「沒分到錢就知道跟他們不是一夥」，陳其邁28日受訪時無奈表示，他希望柯文哲能夠有同理心一點，並離開台北以外地區多走走，尤其是南部地區，就可以了解其他縣市的艱辛。

陳其邁指出，以軌道建設來講，台北市已經有146公里的捷運，像高雄才42里左右，他們有6條主線、2條支線，高雄才紅線跟橘線，其他我們加緊在做，財政條件當然跟台北不一樣。

陳其邁再舉前瞻計畫內的水環境建設為例，台北的雨水下水道防洪頻率是5到10年，幾乎都快達到10年的標準，反觀高雄才3到5年，在區域排水部分，高雄大概是10年的區域排水防洪頻率，而台北已經達到50年，甚至有些還達到100年，要解決排水問題，動輒都要10億到30億的預算，歷任市長都很努力向中央爭取預算解決。

陳其邁說，雖然高雄的人口與台北差不多，但土地面積是台北的11倍大，有很多馬路要通往桃源、那瑪夏等地，道路面積相對多，只要有雨水來，就會有很多地方淹水，現在好不容易有錢可以解決高雄的淹水問題，柯文哲這樣說他不知道要怎麼回應，希望柯來高雄看一看，他會帶柯走一走，了解一下台北以外其他城市的建設狀況。

(中時 )