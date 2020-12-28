曾拿下「早安家族」海選特別獎、8歲時以童星組合「大小姐」出道的女星吳兆絃，當年以可愛軟萌模樣獲得民眾喜愛，去年她參加大陸選秀節目《明日之子》遺憾遭到淘汰，之後從螢光幕前消失長達1年半時間，直到日前透露上了大學，又開始積極經營社群，跟粉絲互動，昨吳兆絃貼出美照，宣布「20歲了！」，讓人感受到時間真是過得好快。

擁有4分之1法國血統的吳兆絃，在「大小姐」時期就因為精緻可愛的模樣受到歡迎，2012年團體停止了活動，當時將上國中的吳兆絃，也為了專心學業而暫時停止演藝工作，直到上了高中才重回螢光幕，轉戰戲劇圈，當年的可愛童星蛻變成了洋娃娃般的美少女，讓吳兆絃再度受到關注，她也經常透過社群分享生活點滴，培養出新一波粉絲。

吳兆絃昨在IG貼文，透露迎接20歲生日，照片中，她放下一頭浪漫長捲髮，穿著黑白格紋一字領洋裝，巧露香肩與纖細鎖骨，抱著整束艷紅玫瑰露齒而笑，有別於以往的甜美風格，渾身散發小女人性感氣息。

滿20歲的吳兆絃，在生日這天難得感性，吐露對爸媽的感謝，「雖然我還是常常惹他們生氣，但其實我很愛很愛我爸媽」，也吐露不知不覺成年了，似乎正邁向人生下一個開始，「現在的我就像是破完第一關關卡，在前往下一關的路途中的分岔路，選擇命運與機會」，吳兆絃希望之後的生活也能充實豐富但腳踏實地，會一步步穩健向前，期盼有個華麗的未來。

(中時新聞網)