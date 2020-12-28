大陸饒舌歌手Subs（張毅成），因參加選秀節目《說唱新世代》打開知名度，還獲得「說唱詩人」的封號，然而最近卻爆出他在聊天室群組要求看女星的外流不雅片，讓女方氣得曝光此事，張毅成粉絲卻護航「有本事不要錄」，眼看事情越來越大，張毅成才連忙出面道歉。

張毅成遭爆料，他在群組裡要求想看一名饒舌歌手和前男友的不雅影片，「我也想看，看看視頻（影片），沒事的」，由於他已經小有名氣，還有朋友提醒他，「subs你注意點社會影響喔，你這樣，會影響青少年兒童身心健康發展的」，沒想到張毅成還是堅持「我就想看看」，還在最後加了大哭的表情符號。

消息傳進該名名饒舌歌手耳裡，讓她氣得發文大罵，「混子一輩子沒體會過虛榮，穿上西裝也掩蓋不了一股子網路乞丐的臭味，不只說他，所有群裡背後議論我落井下時的同行，風水輪流轉，我等你們被互聯網逼死的那一天，你們一定要像我一樣難過喔哈哈哈哈」。

張毅成連忙親自道歉。(圖/翻攝自微博)

然而張毅成粉絲卻反嗆，「怕人發你啪啪影片，有本事啪啪就不要錄，腦癱」，不堪大批男方粉絲怒罵，饒舌歌手無奈刪文後再度發聲，「確實我不應該為自己聲討，滿意嗎，可以嗎」，對此，張毅成也連忙道歉，「這件事情確實是我做錯了，第一時間也跟女孩道過歉了」，並透露沒有發文道歉是因為怕對女孩二次傷害。

(中時新聞網)