緯穎(6669)與售電業者瓦特先生今日宣布完成綠電採購合約的簽署。此次採購合約的簽署，讓緯穎領先產業，成為電業法修法後，首家於台灣透過再生能源購電合約(PPA)直接向售電業者購買綠電，取得完整環境效益的資訊服務業者。

緯穎深耕雲端資料中心產業，持續以技術創新的方式協助客戶提高資料中心用電效率。隨著超大型資料中心客戶紛紛宣示在未來數年內達到碳中和或是100%使用再生能源的目標，緯穎亦從營運端出發，逐步推動節能減碳的工作。不僅在甫公布的碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)氣候變遷(Climate Change)項目中獲得A-的好成績，亦早在今年五月起即領先業界開始規劃綠電的採購。

緯穎科技執行長洪麗甯表示: 「節能減碳一直是高耗能的資料中心產業共同努力的目標。使用綠電不僅是當前產業中重要的競爭條件，也是作為地球公民，為永續經營所做的承諾。我們預計從2021年起，在台北的總部使用10%的綠電，並計畫未來將投入更多資源，提升整體的綠電使用比例。」

作為交易的售電方，瓦特先生共同創辦人林楷翊表示：「CDP碳揭露專案及道瓊永續指數等減碳查核的成績已成為國際評選企業是否能夠永續經營的重要指標，而使用綠電則是取得好成績的重要關鍵，瓦特先生的任務就是依照不同的需求，去協助企業取得綠電，來提升國際競爭力。」

本次綠電交易，使緯穎透過售電業者瓦特先生購買的綠電，來自建置於台南女中校舍屋頂的太陽光電廠。此電廠由發電業者睿禾控股得標後，跳脫過去躉售台電的綠電交易模式，讓台南女中成為了全台首個將綠電賣給企業的學校單位。睿禾控股董事長陳坤宏表示：「本次讓校舍屋頂的再生能源電力與企業產生連結的新模式，不但能讓企業取得別具意義的綠電，更能讓永續能源轉型的概念深植教育，創造雙贏。」

(時報資訊)