桃園市長鄭文燦28日上午前往中山科學研究院，出席「109年度績優安衛家族表揚活動」時表示，市府致力推動職安環境，並透過籌組在地安衛家族，藉由「大廠帶小廠」的理念傳承職業安全衛生文化，由核心企業協助中小企業改善工作環境，提升職場安全衛生水準，達到零災害的目標。桃園開辦成立安衛家族以來，共成立34個家族，帶領超過700家事業單位參與運作，受惠員工達4萬人以上。

其中今年桃園市共有3間獲頒績優安衛家族的企業，分別為「集盛實業股份有限公司」（集盛安衛家族）、「國家中山科研究院」（逸光安衛家族）及「台達電子股份有限公司」（台達電桃園研發中心安衛家族）。鄭市長相當肯定安衛家族的貢獻，不僅成功降低工業災害，更可以改善台灣整體的職安環境。

鄭文燦指出，獲獎的集盛實業股份有限公司是創立於1969年的老牌大公司，主要從事塑化紡織相關產業，目前在台灣共設置11個廠，年營業額超過150億元，員工人數超過1,300人。本次計有101設計公司等23家供應鏈及承攬商參加集盛安衛家族計畫，以防災為主要的工作核心，期許集盛安衛家族在集盛實業股份有限公司的帶動下做得更好。

鄭文燦提到，關於獲獎的逸光安衛家族，由國家中山科學研究院所成立，中山科學研究院於103年正式轉型為行政法人，持續推動軍民通用科技的發展，在通訊材料、科學、系統整合、紡織及化學方面具有領先的研究，並透過軍通科技發展及產業技術研發能力的提升，努力達成「國防自主、科技自主」目標。在零災害目標的追求下，逸光安衛家族成員計有龍興科技工程有限公司等72家，相信未來家族成員會愈來愈多。

談及另一位獲獎的安衛家族，鄭文燦指出，台達電桃園研發中心安衛家族，其核心企業為台達電子工業股份有限公司，其作為綠能領先的企業，關注氣候變遷，推廣節能減碳、智慧建築及綠電，工廠遍及海內外，且在近期供應鏈重組的背景下，台達電子工業股份有限公司也率先投資桃園，在中壢、龜山工業區分別擴大投資，本次則有申泰消防工程有限公司等13家企業參加台達電桃園研發中心安衛家族，以失能傷害頻率及失能傷害嚴重率為主要安衛管理指標，並透過安衛查核等實際作為，有效降低安衛事故發生率。

鄭文燦說明，桃園工業密度龐大，市內工廠約1萬1,000家，在工廠管理輔導法的推動下，清查出桃園未登記工廠約2,800家，因此市府加強輔導業者申請納管，完成消防及工安改善者得申請特定工廠登記審查，並應於10年內取得特定工廠登記，20年內取得土地及建築物合法使用並完成工廠登記，希望讓工廠能遷移至合法的工業用地，達到加強工安、環保及防災的目標。

鄭文燦進一步說明，防災做得好，損失可大幅降低，尤其企業自主防災與職安相同，須定期演練。升格以來，桃園火災發生率逐年遞減，消防員人數也從1000餘人成長至1500人，同時添購超過100輛消防車，消防局的年度預算更從19億元，增加到26億元，從而改善公共安全並提升綜合救災的能力。此外，市府升格後成立勞動檢查處，推廣職業安全，並逐步擴大服務範圍，未來也希望安衛家族間能觀摩交流，共同打造職場安全的環境。

(工商 )