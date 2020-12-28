玉女歌手金瑞瑤是70年代知名歌手，代表作有《飛向你飛向我》、《歲月的眼睛》、《好想你》等，20年前與許安進結婚後淡出螢光幕，便鮮少有相關消息。近日金曲台語歌王「律師歌手」蘇明淵舉辦演唱會，金瑞瑤特地到後台打氣，兩人並合唱一小段《只要你想到我》。

蘇明淵26日在桃園展演中心展演廳開「善良的歹人—良心不脫桃：蘇明淵演唱會」，前老闆金瑞瑤專程到現場加油，許久沒公開露面，使現場的人勾起回憶殺。今年57歲的她保養得宜，留著一頭過胸長直髮，剪著齊眉妹妹頭，加上挑染的髮色，看起來相當年輕時髦，且體態纖細，長年維持在47公斤，令人大呼太不科學！

金瑞瑤57歲超凍齡！左為蘇明淵。（圖／紅豆娛樂提供）

對於外界好奇金瑞瑤的凍齡秘訣，她透露：「我平常一直有運動習慣，幾乎不吃甜食，也不喝酒。」透過飲食和運動雙管齊下，將外型維持在良好狀態。

金瑞瑤當年以仿日本女偶像風格路線走紅歌壇，將台灣演藝圈邁入精緻化的偶像時代，1992年她改當唱片公司老闆，旗下藝人有梁朝偉、孫耀威、陶喆、潘美辰、翁虹等，是捧紅許多歌手的搖籃，8年後她嫁給許安進便淡出演藝圈，轉往經營漢諾威馬術俱樂部，結婚20年育有一個兒子許凱文。

(中時新聞網)