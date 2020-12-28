竹蓮寺主委許修睿表示，今年為了防疫安全，寒士尾牙將改採「個人精緻餐點禮盒」外帶方式，希望持續帶給寒士溫暖。（陳育賢攝）

已連續10年舉辦寒士尾牙宴的新竹市竹蓮寺，今年受到新冠肺炎疫情影響，為了防疫安全，今年將有不一樣的作法，以避免群聚增高染疫風險，今年尾牙宴改採「個人精緻餐點禮盒」外帶方式，希望持續帶給寒士溫暖，也一起送走不平靜的2020「新冠年」。

竹蓮寺主委同時也是新竹市議會議長許修睿指出，受到新冠肺炎疫情影響，今年許多活動都被迫延期或取消，基於防疫政策，寒士尾牙宴也無法再像往年一樣在竹蓮寺前廣場圍爐。

外帶餐盒菜色包括有雞腿油飯、焢肉、春捲、炸物、青菜酸菜鴨肉湯。（陳育賢攝）

但竹蓮寺寒士尾牙宴已經舉辦10年了，最多曾經有超過200桌的盛況，如果突然取消，寒士們一定非常失望，也會讓今年的寒冬不只天氣冷，心更冷。

所以竹蓮寺研究出替代方案，就是將原本的尾牙宴，改成精緻餐點禮盒外帶，寒士們一樣可以感受的到竹蓮寺與社會的溫暖，也將這分豐盛禮盒與溫暖心意，打包回家與家人分享，菜色則包括有雞腿油飯、焢肉、春捲、炸物、青菜酸菜鴨肉湯。

許修睿說，寒士尾牙餐點禮盒採取預約制，要請寒士們準備「低收入戶手冊」、「身心障礙手冊」或「清寒證明」，只要符合其中1項，就可以在即日起至竹蓮寺登記領取「餐點兌換券」，餐點禮盒發放的時間為明年1月9日、10日兩天。

許修睿也再次提醒民眾，不管是登記時還是領取時，為了自己與他人的健康，都要全程佩戴口罩，相信在大家攜手努力防疫下，一定可以挺過新冠疫情帶來生活上的各種影響與不便。

(中時 )