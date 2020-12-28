世新大學與台灣藝術大學27日於政治大學展開109學年度大專籃球聯賽UBA的男籃第三階段預賽最終場，世新大學以83：62獲勝，目前取得10勝排名第一，晉級8強。

27日第三場預賽，世新大學副校長陳清河、副校長楊盛昱、體育室主任李文志、世新大學校友會總會理事長謝雷諾、校友會總會榮譽理事呂龍騏、金門校友會理事長陳滄江皆到現場打氣。第一節世新與台藝大比數21：11，上半場結束後，第三節世新與台藝大比數62：39拉開差距，最後世新以83：62獲勝，成為第一支晉級8強球隊。

世新男籃總教練何正峰賽後表示，球員表現很棒，期許球員們在接下來賽事繼續朝連勝目標邁進。教練呂龍騏開心表示，大家的努力有被看到，對球員們表現很有信心，今年度比賽可以進到8強，更推進4強前進小巨蛋。

109學年度UBA第四階段預賽賽程將於明年1月28到1月30日在台灣科技大學和政治大學展開。

(旺報 )