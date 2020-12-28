國籍航空外籍機師日前因不守防疫規定染疫，導致整個航空產業機組人員的防疫規則將重新制定。桃園市空服員職業工會今日表示，尊重、支持指揮中心防疫需從嚴之判斷，但希望社會大眾能清楚知道，是「航空公司外站管理疏失」、「少數機組員違規的個人行為」所致，莫因此懲罰多數守規定的機組員並兼顧多數組員的基本生活與人權。

對於目前公開的機組員檢疫規定調整方向，空服員工會建議，自3月實施機組員檢疫規定起，9個月以來沒有發生群聚傳染或疫情擴散情形，重點是「航空公司對於外站旅館的機組員管理能否落實」，指揮中心應朝此方向研議，航空公司不應只提出懲罰機組員的方案。

工會表示，「服勤後禁止派飛天數應與機組員居家檢疫天數一致」，而非僅增加機組員居家檢疫天數；若僅增加檢疫天數而未增加服勤後禁止派飛天數，反而是不夠要求航空公司應盡的管理責任與防疫責任，更可能導致機組員間交叉感染的風險。

工會主張，為避免機組員間的交互感染，「應該再增加機組員的採檢頻率」，由政府及業者負起定期採檢責任，嚴格控管每一趟航班的防疫管理，才能精確掌握持續服勤之機組員的疫情控制狀況。

(中時 )