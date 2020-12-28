美國總統川普昨（27）日終於簽署總額高達2.3兆美元的疫情紓困法案及政府支出法案，千萬美國人將能繼續領到失業救濟金，美國政府也能免於在明（29）日關閉。為何川普態度會大轉變？他在聲明中暗示自己已取得國會3項承諾，包括考慮提升發給每人的紓困金至2,000美元、調查大選舞弊、以及重新檢視「通訊端正法」第230條。

美國總統川普27日正式簽署新冠紓困法案及政府支出法案。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普昨日晚間正式簽署總額達9,000億美元的新冠紓困法案及1.4兆美元的政府支出法案，2項法案總額達2.3兆美元都獲簽署成法，川普簽署法案後，原本在26日到期的失業救濟計畫將重新啟動，1,400萬人未來11周將能夠繼續領到失業救濟金。在政府經費挹注下，美國政府也能免於在周二時關閉，將持續運作至明年9月，避免數百萬政府員工生計陷入困難。

美國會兩黨上周就新冠紓困方案達成共識，國會21日通過法案，法案於24日送抵佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）等待川普簽署，不過川普抱怨發放給民眾的600美元紓困金太少，要求要加碼至2,000美元，否則不會簽署法案，同時他也不滿政府支出法案中的部分條款。

目前尚不清楚川普突然改變心意的原因，不過他在白宮發布的聲明稿中暗示，自己會簽署法案是因為取得國會承諾，將會考慮增加發給每個人的紓困金額、重新檢視甚至廢除「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條、以及對大選舞弊展開調查。

川普在聲明稿中說，周一眾議院將會投票，表決是否增加每人紓困金金額，從600美元增加至2,000美元；此外，「國會已經承諾，將重新檢視損害美國人民利益、讓科技企業受惠的第230條，甚至是終止法案或對法案進行修改。」

「同樣地，參、眾兩院已經同意關注11月3日總統大選中的大規模選舉舞弊事件」，「參議院也會開始增加紓困金額至2,000美元的投票程序；廢除第230條，開始對大選舞弊展開調查。」

川普在聲明稿中強調，他除了簽署法案，也要向國會傳遞強烈的明確訊息：垃圾條款必須被移除，他說將把法案退回國會，並附帶正式請求，要求國會將部分資金從法案中刪除。

針對川普在聲明中聲稱取得國會承諾，參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）及民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）都未對此回應，裴洛西則呼籲共和黨人支持增加紓困金額至2,000美元。

路透社指出，白宮官員並未透露川普改變心意的原因，不過消息人士指出，部分顧問敦促他放行，因為他們沒有看到拒絕的理由。

《華盛頓郵報》（Washington Post）則引述知情人士指出，川普一直在要不要簽署法案上反反覆覆，遲遲無法下定決心，雖然外界仍不清楚是什麼契機讓他態度轉彎，不過他確實承受黨內龐大壓力。

共和黨籍賓州參議員杜美（Pat Toomey）昨日才上節目表示，川普希望留下支持發大錢的印象，但他所面臨的危險是，他可能會因為混亂、痛苦、紊亂反常的行為而被人記住。

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文章來源：Statement from the President
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(中時新聞網)

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