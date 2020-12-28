高雄市副市長林欽榮28日上午主持非都市土地使用分區，及使用地變更專責審議小組會議，審議通過五甲尾滯蓄洪池及劃出山坡地範圍分區檢討變更兩案。

近年來受到極端氣候影響，岡山嘉興及潭底地區時有因強降雨造成積淹水情形，為改善地方淹水問題，市府水利局依據土庫排水系統規畫報告，積極推動岡山五甲尾滯蓄洪池工程，總面積12.8公頃，為高市轄內僅次於典寶溪A、B滯洪池，容量第3大的滯洪池。

此案總經費7.76億元，其中向中央爭取補助經費5.26億元，另由市府自籌2.5億元。此案已完成用地取得，並於今年5月進場施工，林欽榮指示力拚2021年汛期前提供滯洪功能，預計整體工程可收納60萬噸滯洪量，10年重現期改善淹水面積約600公頃。

28日用地變更計畫審議通過後，林欽榮指示請地政局儘速報內政部核定，讓五甲尾滯蓄洪池早日發揮滯洪功效，減輕地方淹水之苦，確保人民居住安全。

另外，早期1971年間山坡地範圍之劃定限於人力、技術及設備不足等因素，山坡地範圍線多以天然地界或嶺線為主，造成部分未符合山坡地劃設條件（標高100公尺或平均坡度5％以上）之地區，卻公告為山坡地範圍，並劃設為山坡地保育區。

但隨著近年來測量技術設備的精進，經過市府水利局及地政局2年滾動式檢討，並依法將不屬於山坡地範圍內之土地，由山坡地保育區調整為其他適當使用分區。

此次通過山坡地保育區檢討變更，包含仁武、內門、六龜、杉林、田寮及燕巢區等6個行政區，共計1103筆土地，面積約176公頃，其中約157公頃（占9成）依土地區位及條件將山坡地保育區調整為一般農業區，不僅維護民眾權益，更進一步促進土地合理利用。

(中時 )