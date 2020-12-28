想要入手iPhone，但是你對於手機預算嚴格把關，想要選擇更高C/P值的款式？蘋果（Apple）在2020年4月份推出了第二代iPhone SE，螢幕雖然升級到4.7吋，但是面對當前不少消費者傾向選擇大螢幕手機的趨勢，較難滿足一些特定消費者的需求。如果你正在期待一款更大的iPhone SE，你的願望有機會在2021年實現！

綜合近期相關報導，在蘋果於2020年4月份，時隔約4年才推出新款（第二代）iPhone SE之後，原本有望在2021年春季推出新版本，但是有鑒於最新的iPhone 12系列共有四款，再加上疫情、以及量產相關工作等因素影響，天風國際證券分析師郭明錤指出，蘋果已經將新款iPhone SE（或稱第三代）的推出計劃延後到2021年下半年。

而至於這一款新機，預料將更比第二代iPhone SE更能滿足市場需求。據了解，新款iPhone SE也被稱為iPhone SE Plus，螢幕可能採用5.5或是6.1吋（有一說是6.06吋），將搭配A14處理器，將支援5G。此外，相機也將從單顆主鏡頭升級到兩顆，提升攝影上的能力。預計將會搭載Touch ID指紋辨識功能，但會以傳統Home鍵整合指紋辨識的形式呈現，還是會像是第四代iPad Air那樣將指紋辨識整合在側邊電源鍵上，目前仍是眾說紛紜。但若採用後者的解決方案，無疑將會很有效的提升螢幕對機身佔比（屏佔比），能夠有效縮小大螢幕iPhone SE Plua的機身尺寸。

蘋果在2020年4月推出的iPhone SE，最低容量從64GB起跳，價格NT$14500（399美元）。據了解iPhone SE Plus的價格因為規格提昇會略為上揚，但仍預計落在500美元以下的水準，也就是64GB款式有機會鎖定499美元的價格帶。相比iPhone 12系列來說，還是相對親民不少。不知道，這樣的iPhone SE Plus對你來說，是否有足夠的吸引力呢？

(科技)