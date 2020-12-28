長聖國際生技（6712）預計1月8日上櫃，辦理掛牌前現增發行新股公開承銷，12月28日為公開抽籤日，公開申購張數為1,105張，公開申購價格訂為138元。長聖為首家以細胞治療業務上櫃公司，除自體免疫細胞治療的療效已有正面臨床數據，未來兩項新藥（UMSC01與CAR001）若有可能獲得國際技轉，授權金將可挹注收入。

長聖為國內同時具有多元性細胞產品的生技公司。在衛福部核定細胞委託製造（特管辦法）43件免疫癌症治療中，長聖占有17件（占所有核定項目40％）。

此外，長聖細胞產品委託製造業務穩定成長，今年前11月累計特管辦法營收5,774萬，年增8.08倍。目前與18家醫院簽訂MoU與委託製造合約，開始收治病患達8家醫院，已收治141位病患，合作醫院、收案人數均處最多、領先狀態。

長聖鄭隆賓執行長表示，在12/16中國附醫公開資料，接受DC-CIK有14人完成治療，平均腫瘤控制率可達78.6％，包括1人腫瘤明顯消失，3位獲得腫瘤縮小，7位沒有惡化。另，10位病人完成DC治療，接受DC治療可達70％腫瘤控制率，包括腫瘤明顯消失1位、2位腫瘤縮小與4位沒有惡化。

新藥方面，由於異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）獲美國與台灣FDA核准進行一期與二期臨床試驗治療於急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與COVID-19，具有潛在商機可觀，目前已有美國藥廠洽談授權和合資成立公司。

此外，現行癌症新療法CAR-T仍有進步空間如應用於實體腫瘤、降低副作用與異體細胞使用等，而長聖CAR001可望以人類白血球抗原（HLA-G）為標記的CAR-T療法，克服現行CAR-T的缺點。

鄭隆賓指出，CAR001具有可用在實體腫瘤（惡性腦瘤、乳癌、胰臟癌、卵巢癌等難以治癒的癌症），且因在降低細胞激素釋放症候群（CRS）副作用及用於異體移植，可事先製造保存並於需要時取用（off-the-shelf），目前已有廠商洽談CAR001技轉。

(工商 )