財政部關務署宣布，將建造四艘新型100噸級巡緝艇，日前在台船公司高雄廠舉行開工典禮，由財長蘇建榮、台船公司董事長鄭文隆、財政部關務署長謝鈴媛等參與動工典禮。

「海關巡緝艇汰舊換新計畫-100噸級巡緝艇四艘採購案」，預算約8.25億元，由台船公司得標承造，將陸續汰換現有老舊性能不佳的巡緝艇。

關務署指出，新造100噸級巡緝艇，船長32公尺，船速可達30節，採用硬稜泌船型，具有斜艏材與橫截艉，艏部具適當的船舷外傾，並設有擋浪條以減少甲板上浪機率，水下艉部設有截流板來維持良好航行姿態，具有速度快、機動性強及優異的操控性能以執行海上查緝任務。

不僅如此，考慮到偷渡客、走私幫都是夜間行動，海關新造100噸級巡緝艇配備夜視系統，可於海上進行日、夜監視，並於船艇頂部設有可垂直起降之無人機停放甲板，未來可搭配無人機執行海上查緝業務，大幅增加查緝能量。

台船董事長鄭文隆也在台船法說會指出，根據丹麥船舶金融公司統計，2020年5月全球造船廠縮減到281家，預計2022年全球只剩64家造船廠碩果僅存。

為搶救台船業績，鄭文隆不僅自願放棄所有本薪、合計約25萬元，每月僅領23.8K基本薪資，而且他也帶領台船搶攻國艦國造（含公務船）業務，目前有海軍海昌計畫潛艦原型艦7艘、海軍鴻運計畫兩棲船塢運輸原型艦3艘、海軍安海計畫新型救難原型艦4艘、海巡署4千噸級巡防艦4艘、海巡署1千噸級巡防艦6艘、海巡署100噸級巡防救難艇12艘、財政部關務署100噸級巡緝艇4艘。

(工商 )