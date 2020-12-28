台中一名年過60的翁姓婦人，靠拾荒維生，月收僅3000元，但日前載回收物的機車不慎起火燒毀，還波及2部轎車，恐面臨百萬求償。翁婦沒有申請低收入戶，因為「靠自己就好」；此外，車主同意讓她分期付款，翁婦打算轉當外送員，希望每月能賺4萬元，「慢慢賺、慢慢還」。

火燒車意外發生在26日清晨，翁婦4點多出門收回收物，準備到回收場變賣，未料經南區國光路卻聞到燒焦味，她將車子停在路兩台自小客間，沒想到火勢來得又快又猛，短短不到1分半鐘，機車就竄起火勢，約6、7分鐘，火勢已經燒得難以控制。

初步調查，疑似因便當紙盒被機車排氣管引燃，不但翁婦機車全毀，還波及兩台自小客，兩車的維修費用初估超過100萬元。

據ETtoday報導，翁婦今（28日）早到監理站辦理機車報廢，表示消息曝光，已有善心人士致電要小額捐助，市府人員也有上門關心。有人問她為何不申請低收入戶補助？她覺得還能靠自己就靠自己，不用去申請補助。

翁婦表示，意外發生前，就有意轉當美食外送員，因為聽說外送員門檻低，勤勞的話可以月入4萬元。只不過她的機車沒了，新車從哪來，相當苦惱，希望外界能夠伸出援手，之後經濟有餘裕必定回饋社會。

至於百萬賠償，她不會逃避，已經與車主聯繫表示歉意，對方也同意讓她分期付款，現在就只能「慢慢賺、慢慢還」。

(中時新聞網)