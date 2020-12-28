國民黨今天（28日）串連各縣市議會黨團，同步舉辦「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，宜蘭縣議員陳鴻禧強調，宜蘭一定要做到瘦肉精零檢出。他批說，立法院長游錫堃等人是宜蘭人，卻沒為宜蘭人健康把關，揚言要罷免宜蘭縣區域立委陳歐珀。

「哪有這種政府？」縣議員楊弘旻說，政府不顧百姓，地方有訂自治條例要求零檢出，但政府連標示都不標示，既不透明也不公開，不讓百姓知道所吃的豬肉到底有沒有瘦肉精，至少要讓人民有選擇的權利。

縣議員陳鴻禧說，監察院長陳菊、立法院長游錫堃、監察委員田秋堇、畜產會董事長林聰賢以及立委陳歐珀都是宜蘭人，但他們都沒有為宜蘭人的健康把關，批陳歐珀「劉建國可以，林淑芬可以，陳歐珀為什麼不可以。」指陳歐珀只有黨意沒有民意，呼籲人民罷萊委。

陳歐珀服務處回應，基於是執政黨的一員，這是黨的決策，中央部會農委會也有對萊豬做出相關的政策宣導及說明，並非外界所說的民眾認知的是毒豬的疑慮，民眾也有選擇的權利，希望大家能夠理性看待這件事情，對國民黨議員的指教我們予以尊重。

(中時 )