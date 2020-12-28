「2020龍崎光節－空山祭」試營運期間已湧入2.5萬人次賞燈。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

南市府預估，今年觀賞人次有望突破去年的19萬人次。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

南市府預估，今年觀賞人次有望突破去年的19萬人次。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

「2020龍崎光節－空山祭」展期為即日起至2021年2月28日，每日門票採限額發售。台南市長黃偉哲（左七）27日晚間也前往開幕。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

台南市龍崎區為「台南人口最少的行政區」，全區人口僅3000餘人，去年首度舉辦「空山祭」， 創下19萬人潮，甚至被譽為「全台最美」山林燈節，今年龍崎區舉辦「2020龍崎光節－空山祭」，並於27日舉行開幕式，南市府統計，自試營運以來已湧入2.5萬人次，希望今年能突破去年參觀人次，感受台南的藝術文化底蘊。

「2020龍崎光節－空山祭」以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感，發展主題故事「大地迴生」，敘說一段人們踏上旅程，經歷旅途的酸甜苦辣，最終返家的故事，也呼應「返鄉」潮流。團隊以此為靈感源頭，文化局再度攜手12組藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，於虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品、1個寓言動畫故事《大地迴生》，與首屆相比，不僅數量更多，整體規模、量體亦更大。

文化局表示，「2020空山祭」透過每日門票限額發售方式，管制活動人數總量，並提出「空山防疫6守則」：全程戴口罩、額溫好好量、雙手噴酒精、落實實聯制、展場禁飲食、記得帶手機，並透過網路事前、活動會場大型看板、走動式舉牌等方式多元宣導。

活動會場也增設2個防疫管制點，一處設置於「文衡殿停車場」接駁站，另一處設在虎形山公園入口，觀展民眾搭乘接駁車前及入場前，須完成實聯制，並向工作人員出示完成畫面，配合消毒雙手、量測體溫後，始得入場；體溫超過37度者、有呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常或拒絕配合防疫管制者將禁止入場。

「2020龍崎光節－空山祭」展期為即日起至2021年2月28日，每日門票採限額發售，線上購買一般票（單日票）只要50元，限量500張的暢遊票（無限迴生卡）亦僅售300元。龍崎區民、65歲以上長者、6歲以下兒童、持有身心障礙手冊者及陪同者1名，出示相關證件於全展期均免票入場；南關線的關廟、歸仁、仁德3區居民則享平日（周一至周四）出示相關證件免費入場。詳情請隨時鎖定「龍崎光節－空山祭 Longci Light Festival」FB粉絲專頁。

(中時 )