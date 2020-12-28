台股封關倒數，儘管外資仍處於聖誕休兵狀態，但在台股內資行情挑大梁，加上川普簽署紓困案，美期指大漲下，台股今開高走高，電子、傳產各擁題材，指數盤中放量大漲逾百點，收盤再寫下歷史新高，今台股終場收漲151.65點、報在14483.07點、成交量為2503.13億元，隨著台股的創新高收盤，2020年封關行情又更讓市場期待。

電子權值股今在外資休假下，交投相對清淡，鴻海(2317)、台積電(2330)股價在盤上小漲，股王大立光(3008)早盤後股價翻黑小跌，終場收跌0.77%、報在3235元。聯發科(2454)2021年看好5G換機潮，並透過子公司絡達收購九暘，擴大IC設計產業布局，今股價開高走高，大漲逾3.5%，股價最高達741元；面板雙虎群創(3481)受惠面板報價持續看漲，一度大漲逾6%，股價再創高，友達(2409)漲幅也持穩逾2%；聯電(2303)接近午盤股價急拉，大漲逾3.5%。

台股今再創新高，持續驚驚漲，航運、IC設計、面板、造紙等族群點火，類股輪動效應明顯，航運股持續吸金，全球各航線運價火熱，缺櫃問題嚴重，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)今天全面漲停，另外，貨攬業捷迅(2643)，散裝航運的正德(2641)、新興(2605)、四維航(5608)也均登頂；全球貨運輪大缺櫃致使全球原物料及運費大漲，成本飆升使正隆(1904)、永豐餘(1907)等工紙紙器大廠傳出規畫調漲紙箱報價因應，造紙股股今放量飆漲7.13%至340.48點，創1997年4月底以來23年8個月高點，永豐餘、華紙(1905)放量攻漲停，榮成(1909)、寶隆、士紙(1903)均強勢走揚。

電子股中漲價題材依舊火熱，金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)持續缺貨，明年恐很喊漲，大中(6435)震盪走揚，午盤後漲幅略微收斂，約1.5%，尼克森(3317)大漲逾3.5%；NOR Flash同樣晶片供不應求，傳華邦電(2344)明年上半年產能滿載，價格持續調漲，今奔漲停、盤中持續鎖住在29.25元，旺宏(2377)也大漲逾8%。

以技術面來說，目前短、中、長期均線呈多頭排列，月、季線往上墊高成為下檔強勁支撐，且昨日外資空單已開始回補，待法人歸隊後台股有機會再往波段高點挺進。

分析師表示，目前美國紓困案達成共識，且拜登總統帶頭施打疫苗，市場對未來經濟前景樂觀，且短期外資休假，內資主導，更有利盤勢發展，短線為年底法人及集團作帳高峰，電子及傳產產業利多持續發酵，指數仍有高點可期，持續偏多操作，另外，中長線可關注21年上半年展望佳的個股。

(時報資訊)