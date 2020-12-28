新冠肺炎疫情讓世界產生劇變，但也帶來全球科技變革契機，展望2021年，統一投信表示，影響股市的關鍵字將從「疫情+全球央行QE」轉向下一階段的「疫苗+企業獲利提升」，由於全球央行維持低利率、景氣復甦，投資人會更願意進入股市承擔風險以獲取更好的報酬（Risk on）。在股價修復行情之後，擁有高獲利成長的企業才有股價續航動能，持續看好科技股中長線走勢，包括：資料中心相關、雲端、數位廣告平台、電動車以及進入產品週期的Apple概念股。預計中型股較大型股更有表現空間。

針對明年第一季行情，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，最大的兩個利多-疫苗及美國新紓困案推出後，需觀察是否傳導到實體經濟，持續改善就業市場。由於目前市場情緒偏樂觀，美國散戶投資人情緒指數（AAII）處於買超水準，國際投資者現金水位在4%也偏低。顯示市場一旦有風吹草動，可能出現回調，關注1月中下旬美股企業將公布2020年第四季財報及2021年營運展望，若不如市場預期，引發股市修正，是逢低承接時機。

科技股估值方面，美國聯準會主席鮑威爾日前表示，雖然股票本益比處在歷史高點，但因目前處在極低利率環境，資產價格尚未高估。郭智偉指出，目前科技股估值溢價1.24倍，處於歷史平均水準，而且未來一年是全球資金充沛加低通膨環境，高成長股享有高評價，成為新常態。

郭智偉看好的產業包括：資料中心支出等半導體與關鍵零組件為主，因目前半導體供給吃緊、產品價格提高，且車用半導體與記憶體均呈現回升；WFH趨勢延續，雲端、電子商務、數位廣告新平台、金融科技等長線受惠；特斯拉在中國擴大量產，帶動電動車蓬勃發展與相關供應鏈商機；中國基礎建設訂單恢復，有利自動化產業；此外，蘋果供應鏈進入旺季，亦有表現空間。

後續留意的風險方面，疫情變化牽動景氣復甦的速度、企業盈餘成長的幅度，仍是影響明年股市的重要因素。近期美國新增病例數突破前高，使美國花旗經濟驚奇指數呈現回跌，就業改善放趨，以及英國出新種病毒在全球擴散的潛在風險，都將影響短期股市表現。

(時報資訊)