英國財政部長桑納克(Sunak)周日表示，脫歐讓英國的金融服務業可以採取不一樣的做法，儘管貿易協定對於該議題沒有太多細節，但是將與歐盟對於對待金融業方面展開合作。

據新的貿易協定，1月1日脫歐開始，英國的金融業失去進入進入歐盟市場的機會，雙方必須在特定的對等協議上，在新貿易協定之外再協商新的市場准入。

首相強生(Johnson)承認，協定中對於金融市場部門和監管的對等性，沒有達到他希望的那麼多。

上周四達成的貿易協定涉及的金融服務僅有少部分，英歐必須另開協商。

而在一稱為對等性的系統下，位於英國的銀行、保險業和其他金融公司不准進入歐盟市場，除非英國是採用歐盟所認定為對等的規則。

桑納克周日指出，英歐預計將在明年3月對金融服務業的監管合作達成諒解備忘錄，表示這樣的措辭應該會讓人感到安心。「在協定中有提到一穩定的監管合作架構」；「在對等性決議上我們將與歐盟保持密切的對話，這將帶給人們確信」。

(時報資訊)