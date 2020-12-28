外傳前總統陳水扁即將開廣播節目，陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中今天證實表示，陳水扁在中監同意下，即將在明年元月3日起開廣播節目，談人生勵志主題。但對此事，台中監獄副典獄長吳照明不願正面證實，僅回應「還要了解」。

據了解，陳水扁日前在臉書PO文指稱，他是有夢最美的快樂播音員。媒體報導，高雄市議員陳致中今天證實，前總統陳水扁是在台中監獄的同意下，自明年元月3日起，每週日早上10點至11點將在《微微笑廣播網》開節目，企劃主題是談人生勵志，而非政治時事。

陳水扁自從2015年保外就醫，中監要求「四不原則」包括不上台、不公開演講、不接受媒體採訪及不談政治等規範，但陳水扁不但趴趴走，還頻踩紅線，常引發爭議。

外傳前總統陳水扁即將在3日開廣播節目，陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中已對外說明，但台中監獄副典獄長吳照明在媒體追問下，仍不願正面證實，僅回應「還要了解」。

(中時 )