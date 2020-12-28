李正皓臉書。（摘自李正皓臉書）

中央流行疫情指揮中心今公布，新增8例新冠肺炎境外移入個案，其中3例是昨天英國專案返台的民眾，對此，時事評論員李正皓表示，都這種狀況了，難道還要繼續開放英國班機繼續回台灣嗎？大陸小明不可入境，英國英明可入境，他諷「真英明」。

李正皓在臉書發文指出，24日討論紐西蘭機師時，他就公開要求英國飛台灣的班機應該停放。果不其然，昨晚英國回來的華航全機127人，1人有發燒到39度，另外4位男性旅客過去14天內出現過症狀。今採驗結果公布，這班機有3人確診。

李正皓直言，請問都這種狀況了，難道還要繼續開放英國班機繼續回台灣嗎？台灣防疫能成功，就是在武漢第一時間有「不明」肺炎時，政府當機立斷就中止了大陸飛台灣的班機，歐美防疫會破功，就是慢了半拍才停飛大陸班機。

李正皓說，他真的看不懂，大陸小明不可以入境？英國英明可以入境，真英明。

針對為何不禁英國班機一事，指揮中心曾表示，目前防疫措施阻絕於境外，倫敦飛返台北的客機航班數已減半，且返台後必須入集中檢疫所檢疫，應已足夠。

(中時新聞網)