我的同學是偷拍狼！3名女大生與2名男同學前年到墾丁遊玩，入住一間民宿，不料一名女同學洗澡時，看見毛巾架上有紅藍燈閃爍，逮出其中一名劉姓男同學竟是偷拍狼，氣的報警處理 法院審理後依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判劉男5個月徒刑，得易科罰金15萬。

據了解，劉姓男大生2018年12月間與另4名同學到墾丁遊玩，案發當天玩到凌晨1時許返回民宿休息，竟趁大家輪流洗澡時，將針孔密錄器用毛巾包住，開啟電源置於浴室內的毛巾架上，偷拍3名女同學洗澡。

最後一個女同學洗完澡後，發現毛巾架上有紅藍燈閃爍，覺得可疑，便將攝影機拿下來與另一名女同學討論，劉男見狀見紙包不住火，坦承是他偷藏針孔攝影機偷拍，隨即交出攝影機、記憶卡與筆電，但3名女同學不原諒，仍報警處理。

法官審理時另外查出，劉男的筆電中還有偷拍其他女子裙底影像，時間從2013年開始至2017年，毫不尊重他人隱私權，又是累犯，最後將他依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判刑5個月，得易科罰金15萬。可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)