美國國家過敏和傳染病研究所所長佛契（Anthony Fauci）周日提出警告表示，美國人無視公共衛生官員發出警告，仍然群聚慶祝聖誕節與新年，已持續攀升的新冠狀病毒感染潮可能進一步加劇。

佛契在接受CNN節目訪問時表示：「從聖誕節與新年的感覺來看，我們非常有可能會看到節後感染暴增的情況，如同我所描述那樣，將一波高過一波」。

他表示他同意總統當選拜登所做的評估。拜登上周二提出警告表示：「在這場對抗新冠肺炎的戰鬥中，我們最黑暗的日子還在前頭，而非已經過去。」

佛契表示：「我贊成拜登的擔憂，隨著我們進入接下來幾周，情況實際上可能更為惡化」。

根據約翰·霍普金斯大學統計，過去一周美國每日平均新增病例達18萬9,578例，平均每天有2,250人染疫死亡。而這些數字可能因假期而被低估。

佛契表示，當每天基本上要處理20,000例確診、2,000例染疫死亡以及逾12萬人住院時，我們確實處於非常關鍵的時刻。為了在這些假期團聚而進行的旅行與聚集，將使這個惡化的危機壓力升高。

不過這位白宮的防疫顧問、美國的傳染病學權威對新冠肺炎疫苗配送速度看法樂觀。在輝瑞與莫德納的新冠疫苖獲聯邦監管機關批准後，美國在本月啟動疫苖配送與接種。

而針對英國發現的變種新冠病毒，佛契表示：「我們現在正密切關注」。他並表示，最初跡象顯示該變異不會影響新冠疫苗的功效，且致病性方面也不是更嚴重的病毒。

英國的醫生稱這種變異病毒似乎擴散更快，而這已經導致許多國家禁止暫停來自英國的旅客入境。自周一開始，美國要求來自英國的旅客必須提出病毒檢測的陰性證明。

(時報資訊)