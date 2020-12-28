車王電(1533)也是華德動能(2237)董事長蔡裕慶表示，淡水客運、指南客運及今天通車的欣欣客運，都已經完成電動巴士交付，收入都將認列在華德動能12月營收。目前華德動能申請交通部示範型補助計畫，在政府補助及政策推動下，預料很多公車業者都將改採電動巴士，2021年將會是電動巴士大量營運的第一年。

欣欣客運第二次採購華德動能電動巴士，總計22輛，其中，16輛電動巴士今天正式通車，剩餘6輛明年交車。另外，淡水客運、指南客運分別採購10輛及8輛巴士都已經交車完成，三家客運業者合計採購金額超過3億元，華德動能12月營收將大幅跳增。

華德動能現正爭取第一家通過交通部示範型補助計畫，對於示範型政府109年及110年各編列150輛電動巴士，111年編列200部，109年110年加計一般型，一年總共編列400部，相信通過後，會有很多客運業者爭取。因此，對於明年華德動能實際的的訂單，還要視第1季若審查通過後，才會確認未來的交車數量。

欣欣客運在深坑建置一座三能（創能、儲能、用能）的示範充電場站，預計明年第1季完成，蔡裕慶也看好這塊商機，相信未來電動巴士業者都會相當有興趣導入充電場站。

華德動能明後年開始著墨外銷部分，為了未來的規劃，25億元籌設中港新廠預計依照時程在6月底裝機完成，第3季新廠正式量產，外銷地區目標包括日本、東南亞、南美及英國市場。

(時報資訊)