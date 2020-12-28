一進入到12月，日本城市的街道四處都會掛上美麗的燈飾，為寒冷的冬夜增添更多浪漫迷人的色彩。並列關西三大燈節的大阪城市光之饗宴、京都嵐山竹林花燈路，與充滿文藝復興色彩的神戶Luminarie光雕秀，更是關西地區不可錯過的冬季活動景點。

整個城市建築充滿了異國風采的兵庫縣神戶市，在1995年1月發生阪神大地震後，為了紀念及追悼地震當中不幸去世的罹難者，並帶著祈求城市復興的祈願，開始於每年12月舉辦神戶Luminarie光雕秀，期間大約為12月初至12月中，為期10天左右，而舉辦區域則以外國人舊居留地及東遊園地為主。

神戶光之饗宴 神戶ルミナリエ光雕秀(圖/EVENT365生活誌 許芳華)

每年12月舉辦的神戶Luminarie光雕秀，每年都吸引3百多萬以上遊客前往觀賞，其特色為利用燈泡照明設計出華麗炫爛的光之迴廊，這是由日本設計師及義大利設計師於一開始共同設計合作的作品。美麗綿延的光廊使用了數十萬顆燈泡照明，十分地耀眼燦爛；而展出期間，舉辦的地區會進行交通管制，讓遊客悠閒地漫步，盡情享受這視覺上的絕美饗宴，也是每年冬季關西地區不可錯過的燈光藝術展演之一。

2019年為第25屆的神戶光雕秀，以「希望之光的引導，25年」為主題，整個光雕展覽作品綿延2.7公里長，玄關作品更有高達22m的巨大門廊，美麗眩爛的燈光長廊景緻，只有親臨現場才能感受到那種巨大光之拱廊的震撼。如果正好在冬季安排前往關西旅遊，一定不能錯過欣賞這場燈光與藝術的饗宴。

(本文由EVENT365生活誌提供)

(中時新聞網)