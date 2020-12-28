縱管處日前邀請部落藝術家優席夫進行大地創作「來自山的禮物」，然而隨收成季節到來，明年1月將開放民眾進入稻田採稻。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花東縱谷廣大稻田，春耕翠綠、秋收金黃、休耕花海繽紛，是旅人停下駐足焦點，也是藝術創作者天然畫布，明年1月將舉辦「豐收採稻園遊會」，開放民眾進入割稻，享受稻子成熟的喜悅。 （縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花東縱谷擁有廣大稻田，春耕翠綠、秋收金黃、休耕花海繽紛，是旅人停下駐足焦點，也是藝術創作者天然畫布；花東縱谷國家風景區日前邀請部落藝術家優席夫進行大地創作「來自山的禮物」，然而隨收成季節到來，縱管處明年1月將舉辦「豐收採稻園遊會」，開放民眾進入割稻，享受稻子成熟的喜悅。

縱管處處長郭振陵表示，花蓮東里鐵馬驛站是欣賞稻浪視野最佳地點，同時也是優席夫創作地點，「來自山的禮物」彩稻田畫作，以3座不同形紋山脈分別代表山的眼睛、山的果實、山的寶藏及太陽，盼透過大山、大河、太陽等欣欣向榮生命力景象，鼓勵大家擁抱山林，珍惜與愛護如同母親般的山脈。

郭振陵說，「來自山的禮物」彩稻田，65個圖塊採九宮格方式合併而成，縱管處確保圖案成形，今年3至8月初第一期試種成功後，8月底正式種植，再透過經驗修正部分圖塊，如今已順利長成幾何圖案。

現今正值稻作收成季節，縱管處將在明年1月9日舉辦「豐收採稻園遊會」，當天開放民眾進入彩稻田內，體會大地創作的震撼，提供割稻、脫穀機會，感受大地魅力，並集結花東縱谷特色店家，提供輕食點心、在地風味美食、手作體驗課程、小農特產製品、文創手工藝品等，供民眾邊食邊玩。

(中時 )