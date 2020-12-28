光田綜合醫院兒科醫師江國樑蒐集各項數據，研究出氣象與空汙對癲癇發作的影響。（陳淑娥攝）

氣象與空汙探測因子的時序。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

統計顯示每年1-2月癲癇患者就診人次明顯高於其他月份。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

統計顯示氣象(溫度、氣壓、日照指數、雨量)與空汙(甲烷、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、pm2.5、碳氫化合物)10項因子具顯著關聯。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

中部地區空汙嚴重成為民眾的健康殺手，不僅易致肺癌，竟還易誘發癲癇發作。光田綜合醫院兒科醫師江國樑研究「空汙與氣象變化對癲癇發作就醫頻率的影響」長達5年，近期也刊載於SCI國際期刊「癲癇與行為 (Epilepsy&Behavior)」，獲得國際醫界認可。

江國樑使用台灣2009至2013年資料統計，顯示台灣癲癇發作影響氣象因子包含每日溫度、氣壓、日照指數和雨量；空汙因子則含甲烷、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、pm2.5及非甲烷的碳氫化合物等。發現以上10種因子以癲癇病人每次發作前7日的平均值，與就醫人次最具有相關影響性。

以全台醫院統計，影響每日平均有60位癲癇病人就診人次的波動，相當於每月1800人(13.7％)的幅度變化。其中氣溫影響最明顯，當每降10度C，增加6％因癲癇就診人次。

江國樑強調，每年氣溫最低1、2月癲癇就診頻率，明顯高於其他月份。從1月份平均每日603就診人次為基準統計，2月份有633人，增加了30人次；氣溫漸漸回暖的3月份553人，則少了50人次；最炎熱的8月份更少了67人次。

空汙部分，甲烷、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、PM2.5，都是主要影響因子，像是工廠排放廢氣一氧化氮每升10PPB，影響癲癇就診人次更高達百分之15.97％。另外空氣品質的許多指標也是在冬天呈現較高指數，包含國人目前最留意的PM2.5，台灣訂定健康標準為15微克／立方公尺，近日中南部均呈現超標。

江國樑表示，癲癇發作主要因先天性或遺傳性腦代謝異常，還有後天腦細胞缺氧、腦部外傷、腫瘤、中風、出血、感染或退化疾病。而天氣變化會影響大腦神經，導致癲癇患者過度興奮，加上情緒激動、精神壓力大，容易誘發癲癇。另外低劣的氣候與不良的空氣品質也可能造成睡眠品質不佳，或睡眠時期呼吸道阻滯造成慢性缺氧間接誘發癲癇發作。

冬季是癲癇發作最高峰期，因此江國樑呼籲，患者一定要多留意天氣變化，注意防寒保暖。並儘量保持飲食清淡，不吃辛辣刺激食物，以及良好睡眠、適當運動增強免疫力，避免下雨天冷外出。

光田綜合醫院表示，從2015年開始，江國樑分別向國衛院、行政院環境保護署以及大氣水文研究資料庫申請相關研究資料，嘗試將全民健保癲癇病患就醫資料與全國31個氣象站、77個空氣品質監測站的每日資料作連結整合。

由於相當費時與耗腦力，所以研究以跨多院校、結合各界專家作跨學門合作，包含弘光科技大學物治系郭芳娟教授、逢甲大學統計系李仁佑教授、東海大學統計系張玉媚教授，以及東海大學工業工程系黃欽印教授協助，共同完成這項研究，希望能對癲癇患者與相關研究有所助益，並提醒大眾多留意氣候變遷與空氣汙染對於自身健康的影響。

(中時 )