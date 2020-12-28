玉山金控與政治大學商學院於12月25日舉行2020「玉山學術獎」頒獎典禮，由政治大學商學院蔡維奇院長、玉山金控陳美滿總經理共同頒獎，獲獎教授為財管系陳聖賢老師、會計系吳安妮老師、資管系李曉惠老師及彭志宏老師等四位，四篇著作分別發表於財務領域《Journal of Financial Economic》、會計領域《The Accounting Review》及資訊管理領域《Information Systems Research》的國際頂尖期刊。

政大商學院蔡維奇院長表示，追求頂尖的學術之路，很榮幸獲得玉山金控的大力支持，使得教師們在理想的追求上，得知自己並不寂寞。業界和學界都對於管理領域知識層次的提升，抱以極高的期待，特別是玉山金控願意提供玉山學術獎這個獎勵，和學校一起鼓勵管理知識的發展，這份精神和實質上的支持特別難能可貴。

玉山金控總經理陳美滿指出，「玉山學術獎」鼓勵國內管理領域的老師在國際頂尖期刊發表論文，至今已經邁入第10年，截至目前臺政清交四校共計39位教授獲獎，獲獎領域涵蓋財務、會計、統計、行銷、資訊管理、作業管理以及組織管理，部分獲獎教授更創下台灣學者首度發表該國際頂尖期刊的紀錄，顯示玉山學術推動國內管理領域研究與國際接軌，以及鼓勵頂尖學術研究的成果。

會計系吳安妮老師引用「展望理論」探討「獎懲制度」對「員工績效」或「離職率」的影響情況，搜集電子業台商在大陸工廠的2,000多位員工之田野資料，研究結果發現：無論獎酬或者懲罰機制，只要運用得當，兩者皆可以對「員工績效」帶來正面影響，為「獎懲制度」的學術研究提供一個嶄新的觀點及視野。

財管系陳聖賢老師探討美國給予中國永久最惠國待遇對於美國公司董事會結構的影響，研究發現董事會中若有中國經驗的董事，當公司宣告併購、合資或與中國公司策略聯盟時，有較佳的股票報酬與營運績效。資管系李曉惠老師觀察發現跨國企業在追求探索性創新時常遇到困難，研究中假設並實證了企業可以經由加強其資訊科技（IT）推動的社會整合能力，多方整合並利用其跨國企業文化多樣性和全球地理分佈的特質，進而促進企業的探索性創新能力。

資管系彭志宏老師以醫療問答網站的普及現象切入，顛覆過去研究著重探討內容及情境因素對於使用者感知內容價值的獨立影響，提出了內容與情境一致性（content-context congruence）的新穎觀點，指出醫療領域問答網站要得到有用的訊息，必須是答案內容和答案情境之間的一致性作用。

展望未來，玉山金控及玉山銀行相信在學校的鼓勵與玉山學術獎的帶動下，將有助於形成傑出研究的正向循環，提升台灣管理領域的關鍵競爭力，為國家培育更多優秀的人才，在國際舞台上發光發熱。

(工商 )