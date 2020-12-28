橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST），推出新產品以擴大其在市場上獨一無二的STM32WL遠距離SubGHz無線系統晶片（SoC）產品系列，新產品可為多元化的大眾市場應用提供靈活配置和封裝選擇。

市場上唯一可與LoRa低功耗廣域網路（LPWAN）連線的系統晶片，STM32WL系列讓使用者能夠打造功率配置非常緊密之兼具高效節能和可靠性的物聯網（IoT）裝置。LPWAN是一個可以覆蓋廣闊地理區域和偏遠地點的經濟無線網路連線技術，能夠擴充物聯網的覆蓋範圍，並讓智慧技術為公用事業、農業、物流、交通運輸等產業帶來更高的價值。

意法半導體微控制器事業部副總裁Ricardo de Sa Earp表示，LoRaWAN或Sigfox等遠距離物聯網絡現已覆蓋全球，而創新實用的智慧裝置（例如環境監控和資產追蹤等應用領域）可隨時與物聯網連線。在大眾市場上推出獨有的單晶片整合微控制器和多種調變射頻的系統晶片，將讓開發者創造出更多令人興奮的新產品，同時更好地發揮網路優勢，帶來無與倫比的功能、用途和價值。

STM32WL系列整合意法半導體STM32超低功耗微控制器（MCU）架構，以及支援多種調變方案的Sub-GHz射頻子系統，支援的調製協定包括射頻訊號功率小但接收靈敏度高的LoRa技術，以及Sigfox、無線電表匯流排（wM-Bus）等協定，還有其他專用協定及Sub-GHz標準所用之(G)FSK、(G)MSK和BPSK調製技術。晶片上射頻子系統有兩路可選功率輸出，協助客戶遵守全球各地對免執照頻段無線電的功率限制。

新推出之STM32WL型號包括採用Arm Cortex-M4內核和Cortex-M0+MCU內核的雙核STM32WL55。開發者可以完全開放和靈活地使用兩個內核心，雙核架構可以有效地達到硬體隔離，加強網路安全性，應用更新無需重新認證設備，並加強射頻和應用的即時性能。

在推出STM32WL55之前，該系列產品在2020年1月推出具BGA73和QFN48封裝的射頻，以及應用處理均使用Cortex-M4主內核的單核產品STM32WLE5。擴充後的產品陣容增加了兩個非LoRa產品型號，即單核的STM32WLE4和雙核的STM32WL54，便於開發人員在新的無線IoT專案中靈活地使用這款獨一無二的系統晶片，新推出的產品均在意法半導體工業產品10年供貨保障範圍內。

(工商 )