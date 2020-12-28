美國總統川普簽署聯邦政府撥款法，包含「2020年臺灣保證法」的本文，且匡列300萬美元授權額度予「全球合作暨訓練架構」，總統府表示，對於美國行政部門及國會跨黨派友人，協助提升臺灣的自我防衛能力及國際參與，總統府表達誠摯感謝。我國政府也會在既有的良好基礎上，持續與美方深化合作夥伴關係，持續作為國際社會的良善力量。

美國總統川普於美東時間12月27日正式簽署「2021會計年度聯邦政府撥款法」，總統府發言人張惇涵表示，對於美國行政部門及國會跨黨派友人，在協助提升臺灣的自我防衛能力、推動臺灣國際參與，以及持續推動「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的大力支持，總統府代表我國政府及人民表達誠摯感謝。

他說，總統府誠摯感謝川普總統任內推動11次軍售案，在在顯示美國政府以具體行動落實《臺灣關係法》及「六項保證」的安全承諾，強化我國軍戰略與防衛需求。同時，在川普總統任內，透過《臺灣旅行法》的落實，不僅讓臺美間的政府部門有更多高層次的互訪交流，亦大幅深化臺美雙方的合作夥伴關係。

張惇涵表示，在此次的撥款法中，除再次重申協助臺灣加強自我防衛能力、支持臺灣有意義參與國際組織外，也建議美國國務卿檢視對臺交往準則，並針對檢討結果以及《臺灣旅行法》執行情形向國會提交報告。

此次也首度授權撥款300萬美元，支應GCTF相關活動。前述各項作為不僅有助於臺美合作更加拓展，他說，這有助未來臺美日三方透過GCTF平台，與理念相近國家持續開拓合作範疇。

張惇涵強調，美國是臺灣在國際上重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴，近年來，臺美雙方在共同努力下，順利推展政治、經濟、安全等各項領域的合作夥伴關係。而作為國際社會負責任的一員，我國政府也會在既有的良好基礎上，持續與美方深化合作夥伴關係，持續作為國際社會的良善力量。

(中時 )