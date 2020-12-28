「土地公」倪福德今年球季末未獲球隊續約，遭到釋出後他仍持續維持訓練，今天傳出好消息，中信兄弟將邀請倪福德於明年1月初隨隊測試，參與球隊春訓。

倪福德職棒生涯從中信鯨展開，在2008年碰上球隊解散，參加特別選秀被兄弟象選走，但他未與兄弟談約，後來轉往美國發展，加盟美職底特律老虎隊，成為首位中職出身的球員轉戰美職且在大聯盟出賽的球員。

但38歲的倪福德近年來受到傷勢困擾，去年一軍出賽9場，今年也只有11場，儘管傷勢在季末已恢復，但仍遭到球團割愛，慘遭釋出。

雖然如此，倪福德在遭到釋出後仍透過經紀人表示，自己已經展開自主訓練，仍會以春訓為目標調整，並希望在其他球隊有新的機會。

今天傳出好消息，兄弟球團表示，將邀請倪福德於明年1月初隨隊測試，他將參與球隊春訓，預計1月中可以進牛棚。倪福德也說：「目前都有持續訓練，維持健康狀態，也很感謝中信兄弟給予機會！」

(中時 )