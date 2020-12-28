行政執行署台北分署下周二拍賣公寓(台北分署提供)

行政執行署台北分署下周二拍賣精美服飾(台北分署提供)

行政執行署台北分署下周二拍賣精美頊鍊(台北分署提供)

行政執行署台北分署下周二拍賣停車位(台北分署提供)

年關將屆，法務部行政執行署台北分署定明年1月5日舉辦「123聯合拍賣會」，當天有Volvo V90旗艦旅行車、珍珠項鍊、書法名家陸常的卷軸、名牌精品、服飾配件及太陽眼鏡等動產及多筆不動產進行拍賣及變賣，歡迎民眾屆時到場投標。

台北分署表示，這輛Volvo V90旗艦旅行車，僅出廠3年多，行駛里程約8萬3000多公里，新年快過了，有意換新車的民眾可到分署投標；還有包括陸常等名家的書法卷軸，亦將進行再行拍賣程序，這次只要出價達底價的一半，就有機會帶回珍藏。

至於不動產方面，台北分署本次共有2筆建物及35筆土地進行拍賣，包括台北車站前亞洲廣場大樓（前大亞百貨）地下停車場的6個停車位，以及北市文山區下崙路30巷內的3房公寓；土地部分則有北市文山區、松山區、萬華區、新北市新店區、石碇區、深坑區等處，歡迎民眾屆時投標應買。

(中時 )